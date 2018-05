A Pisa Cc simulano attacco terroristico

(ANSA) - PISA, 10 MAG - Nessun attacco terroristico, anche se la situazione sembrava proporre proprio questo, ma solo un'esercitazione quella messa in atto dai carabinieri nel centro di Pisa dov'è stato riproposto lo scenario di un evento terroristico realmente accaduto in Europa con tanto di ostaggi, ingaggio a fuoco e intervento delle forze speciali. A rendere ancora più realistica la situazione, la notte scorsa, anche la simulazione di ostaggi e operatori feriti, gestiti dal personale militare sanitario specializzato e, in un secondo momento, dal personale del 118 che, insieme ai vigili del fuoco, ha partecipato all'esercitazione. L'attività ha coinvolto tutti i reparti dell'Arma che contribuiscono a costituire il dispositivo antiterrorismo nazionale. L'esercitazione si è conclusa con la liberazione degli ostaggi e la neutralizzazione del commando terroristico.