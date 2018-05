Vitalizi, processo ex presidente A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAG - Il gup di Bolzano Andrea Pappalardo ha rinviato a giudizio l'ex presidente del consiglio regionale del Trentino Alto Adige Rosa Thaler e l'ex presidente del Pensplan Gottfried Tappeiner per i cosiddetti vitalizi 'facili' della Regione. Nel 2014, gli anticipi sulle pensioni causarono un mare di polemiche, con manifestazioni di piazza a Bolzano come a Trento.

Thaler e Tappeiner dovranno rispondere di abuso d'ufficio e truffa. Gli imputati sono stati invece prosciolti dall'accusa di turbativa d'asta, che era l'unico capo d'accusa per l'ex dirigente di Pensplan Invest Florian Schwienbacher. Secondo l'accusa, - calcolando gli anticipi - è stato sovrastimato il tasso di attualizzazione, ovvero il rendimento dei vitalizi, recando così danno alla Regione.

La prima udienza è stata fissata per il 19 settembre. Già a Trento a dicembre 2014 era stato chiesto il rinvio a giudizio.

Successivamente, su richiesta della difesa, il giudice decretò che la competenza era del foro di Bolzano.