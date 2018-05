Studente colpisce prof, no fratture

(ANSA) - AVELLINO, 9 MAG - Non ha riportato la frattura del setto nasale, come erroneamente si era appreso in precedenza, né si è fatto medicare in ospedale il docente dell'Itis Guido Dorso di Avellino che stamane, nel cortile della scuola, è stato colpito al volto da uno studente.

Dopo l'episodio le lezioni sono proseguite regolarmente, e non è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato, avendo appreso dai media la notizia, ha sentito sia il professore che lo studente, le cui versioni contrastano. Il diverbio è scoppiato quando il 18enne, giunto come ogni giorno a scuola sul suo scooter, è stato rimproverato dall'insegnante perché faceva manovre azzardate. Il giovane sostiene di essere stato colpito dall'uomo con uno schiaffo, e di aver reagito allo stesso modo. L'insegnante invece racconta di avergli dato un buffetto sulla guancia, gesto al quale lo studente avrebbe risposto con un ceffone. Al momento comunque il docente non si è fatto refertare in ospedale né ha sporto denuncia.