Strage Bologna: Ciavardini in Tribunale

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - A 38 anni dalla bomba alla stazione e 11 anni dopo la sentenza della Cassazione che lo ha riconosciuto come uno dei responsabili dell'attentato, Luigi Ciavardini è entrato alle 10.20 nel Tribunale di Bologna per testimoniare nel processo che vede imputato Gilberto Cavallini per concorso nella strage: 85 morti e 200 feriti. L'ex Nar, che all'epoca dei fatti era minorenne, oggi ha 56 anni e dopo una condanna a 30 anni dal 2009 è in semilibertà. Ciavardini, vestito con jeans, camicia azzurra e giacca blu è arrivato a piedi accompagnato dalla moglie e vedendo i fotografi che lo attendevano all'ingresso del Tribunale ha chiesto di non esagerare con le foto.