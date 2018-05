La storia di Renato, giornalista sul Cammino del Nord

Quasi mille chilometri a piedi, zaino in spalla, in un viaggio pensato come stacco dal quotidiano. Un’esperienza voluta in solitaria, tappa dopo tappa, fra sforzi fisici e mentali, senza regole né scadenze temporali. Come compagni di viaggio solo natura, solitudine, musica, ‘Una vita in vacanza’, la canzone preferita. E’ in questo contesto che Renato Paone, 31/enne di Carpi (Modena), romano di adozione, giornalista professionista, è stato attratto dal Cammino del Nord, una delle vie di pellegrinaggio. Un viaggio cominciato con il biglietto aereo di sola andata - destinazione Irun, nei Paesi Baschi, vicino alla Francia - e che, un mese e mezzo dopo, circa 900 chilometri e una sosta a Santiago di Compostela, ora da Lisbona sta cercando nuove mete. Per budget il guadagno degli ultimi due anni di lavoro; non moltissimo ma sufficiente per l’indispensabile.



“Ho deciso di staccare dal mondo di tutti i giorni, dal lavoro, dagli affetti. Potrebbe sembrare una scelta azzardata ma – dice Renato - non avevo nulla da perdere. Responsabilità verso gli altri non ne ho e il lavoro è un continuo alternarsi di collaborazioni che non si capisce a cosa possano portare. La domanda allora era: perché restare?”. A richiamare Renato è stato il Cammino; un’esperienza già fatta nel 2013 e nel 2014 col Cammino francese e con la Via Franchigena. “Non volevo una vacanza mordi e fuggi. Col Cammino si gode al meglio quella che si può definire una vera e propria esperienza di vita”. La mia famiglia? “Mi accetta per fortuna così come sono. Mi seguono e fanno il tifo per me”



“Viaggiando in questo modo si entra realmente in contatto con le persone, con gli abitanti dei villaggi, si scoprono usanze e tradizioni. E’ un arricchimento continuo”. Il Cammino è anche sforzo fisico: sveglia all’alba e marce che vanno dalle otto alle dieci ore al giorno, tra salite e discese, fango, sole e pioggia. Pochi gli incontri, “si contano sulle dita di due mani. Per lo più ho incontrato tedeschi, un solo italiano”. Fra pellegrini ci sia aiuta: “non si invadono gli spazi altrui. Si mangia insieme, si divide un panino o una banana, anche l’acqua. Si riscopre un senso comunitario, sparito nelle nostre città”. Da superare poi anche tanti piccoli dolori, febbri, vesciche, pulci da letto.

“A volte nei percorsi molto difficili – continua il pellegrino - mi chiedo ma chi me l’ha fatto fare? Poi arrivo sulla sommità di un monte o su una spiaggia, panorami mozzafiato e non sento più la fatica. Butto via lo zaino, il mio pesa 11 chili, e mi godo tutta questa bellezza”. Mangiare e dormire sono gli aspetti pratici più importanti. Sul Cammino sono numerose le strutture riservate all’accoglienza dei pellegrini: ‘albergues’ gestiti da municipalità locali o da confraternite religiose. Con 5-6 euro si può avere un letto e fare una doccia, non sempre con acqua calda. Ma spesso sono aperte le case del posto che offrono cibo ai pellegrini: “Spesso si condividono tavolate per cena con altri pellegrini, ci si racconta la giornata. A questi ospiti non si chiede nulla in cambio. Decide il pellegrino quando denaro lasciare”.“Solo due volte mi sono concesso un pasto non da pellegrino, non riuscivo più a mangiare panini e tortillas”.

“Chi parte per il Cammino ha sempre qualcosa da risolvere anche se non lo sa. Ma – sostiene Renato - è impossibile prescindere dalla spinta religiosa. Per me questo viaggio ha una valenza un po’ spirituale e un po’ come pausa dalla quotidianità. Camminare è un incessante lavoro psicologico. Tutto ciò che si ottiene lungo il percorso è frutto di costanza e perseveranza, anche sacrificio”. “Alla partenza il mio progetto era diverso. Avrei voluto continuare per altri 600 chilometri a piedi, rifacendo parte del percorso al contrario. Ma – sottolinea Renato – sono arrivato a Santiago con un po’ di acciacchi. Ho dovuto cambiare programma. Ora sono in Portogallo e a breve penso di prendere un aereo e proseguire il viaggio da qualche altra parte. Ma non so ancora dove. Poi, certo, arriverà il momento in cui dovrò tornare a casa, alla vita normale. Perché un viaggio per avere senso compiuto deve concludersi con il ritorno”.