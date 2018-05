Oggi Giornata vittime del terrorismo

(ANSA) - ROMA, 9 MAY - Con l'inno di Mameli hanno preso l'avvio al Quirinale le celebrazioni per la giornata delle vittime del terrorismo. Presenti i presidenti della Camera e del Senato, Fico e Casellati, e numerosi ministri tra i quali Pinotti, Fedeli, Orlando, oltre al capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. Tra i presenti anche il vicepresidente del Csm Legnini. Il presidente Mattarella e la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, hanno premiato alcuni studenti vincitori del concorso per le scuole "Tracce di Memoria". "Il nostro paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni '60, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate", ha detto Mattarella nel suo discorso.