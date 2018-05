Nubifragio a Orte, allagati i binari

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Un violento nubifragio ha colpito la zona di Orte, nella Tuscia, creando disagi anche alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e AV Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. I binari e la stazione di Orte sono stati allagati. Anche il sottopassaggio della stazione è off limits. Anche alla stazione di Orvieto si è registrato un guasto a causa del maltempo che sta causando disagi sull'Alta Velocità Roma-Firenze. I treni diretti a sud registrano ritardi di 15 minuti, mentre quelli diretti a nord stanno accumulando ritardi di 40 minuti.