Morto operaio in Fincantieri Monfalcone

(ANSA) - TRIESTE, 9 MAG - Un operaio di 19 anni è morto dopo un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alla Fincantieri di Monfalcone (Gorizia). Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando in un cantiere quando è stato investito da un carico in manovra. Il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un masso del peso di circa 700 kg. Rianimato sul posto, dopo lunghe manovre da parte degli operatori sanitari, è stato successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara di Trieste, in gravissime condizioni. Il giovane è morto dopo poche ore dal ricovero. "Le rappresentanze aziendali dei sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil - ha detto il segretario della Fiom Cgil Gorizia, Livio Menon - e le segreterie territoriali hanno proclamato uno sciopero immediato all'interno del cantiere di Monfalcone per la giornata di oggi". I sindacati sono al lavoro "per organizzare per domani mattina un'assemblea all'ingresso dei cantieri per aprire una vertenza con il gruppo sulla gestione della sicurezza".