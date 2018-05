Mobilificio inagibile ma aperto

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 9 MAG - La Guardia di finanza di Camerino ha sequestrato un mobilificio dichiarato inagibile, ma in realtà rimasto operativo con i dipendenti al lavoro. Le Fiamme lo hanno scoperto durante i controlli sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'intero stabile, 2.500 mq, era gravato da un'ordinanza del sindaco del 2016 che ne dichiarava l'inagibilità totale con categoria "E" (la più grave), con assoluto divieto di utilizzo.

Ma i finanzieri hanno constatato non solo che che il fabbricato era aperto, con i dipendenti intenti alla lavorazione del legno, ma anche che la struttura era sorretta da pericolosissimi puntellamenti 'fai da te', sostegni in legno apposti in maniera approssimativa all'immobile. In un punto, in particolare, c'era una pila di tavole in legno una sopra l'altra fino al soffitto, per sostenere la travatura del capannone. Lo stabile è stato evacuato e sottoposto a sequestro penale. Denunciati l'amministratore dell'impresa e il proprietario dell'immobile.