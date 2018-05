Gb: Meghan 'sbarca' al museo di Madame Tussauds con Harry

(ANSA) - LONDRA, 9 MAG - Arriva anche l'inevitabile omaggio del celeberrimo museo londinese di Madame Tussauds per Meghan Markle, l'attrice americana promessa sposa del principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana. La sua statua in cera è pronta, ha annunciato l'istituzione a 10 giorni dal nuovo matrimonio reale in agenda il 19 maggio al castello di Windsor. E sarà collocata, ovviamente, accanto a quella del suo prossimo consorte, restaurata di fresco per l'occasione.

La sosia in cera di Meghan indossa una replica dell'anello di fidanzamento ricevuto da Harry e un vestito color verde smeraldo. Per poterla vedere il pubblico dovrà aspettare però il 19 maggio, quando il museo punta al pieno di biglietti nel clima di grande business turistico che si confida possa accompagnare l'evento. "La febbre dell'attesa si appresta a raggiungere il picco", ha commentato Edward Fuller, general manager del museo di Madame Tussauds, mostrando di non stare più nella pelle: "C'è molto amore in giro per Meghan e Harry e noi invitiamo tutto il grande pubblico britannico a venire a vederli qui". (ANSA).