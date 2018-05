Da bimbi palazzo occupato disegni a Papa

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Un disegno per ringraziare Papa Francesco: è quanto hanno fatto i bambini di un palazzo occupato a Roma, in via Costi. Grazie all'impegno dei medici degli ambulatori di strada dell'Elemosineria Apostolica affiancati da alcuni dell'associazione Medicina Solidale è stato realizzato un intervento sanitario a favore delle oltre 50 famiglie che vivono nello stabile occupato. Sono stati anche distribuiti medicine, alimenti e set per l'igiene orale donati dal Papa. Grazie alla presenza del camper medico messo a disposizione dall'Elemosineria apostolica sono state visitate oltre 60 persone tra le quali oltre 20 minorenni. "Abbiamo pensato - spiega Lucia Ercoli, responsabile sanitario di Medicina Solidale - che fosse importante essere presenti nelle periferie della nostra città proprio come ci chiede Papa Francesco, che ringrazio per la sua attenzione e per il suo sostegno alla nostra attività". "Via Costi - aggiunge - è uno dei mostri prodotti di una città che emargina e non include".