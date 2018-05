Muti dirigerà concerto in piazza Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 MAG - Un concerto diretto dal maestro Riccardo Muti si terrà il 4 agosto in piazza San Benedetto a Norcia. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Nicola Alemanno. Lo ha fatto nel corso delle comunicazioni che hanno anticipato i lavori del consiglio comunale al centro polivalente della frazione di Campi.

"Per questa data - ha detto Alemanno - mi auguro che la piazza sia pronta ad accogliere il grande evento ed è per questo che auspico una ripresa immediata del cantiere della Basilica, così da poter rimuovere quanto prima le macerie ancora all'interno".

Il sindaco ha anche annunciato che presto inizieranno i lavori alla torre civica del Comune.

Sempre in ambito ricostruzione post sisma, sono stati approvati i piani di recupero delle frazione di Nottoria, Campi e Ancarano, in corso di completamento le perimetrazioni di San Pellegrino e Castelluccio. (ANSA).