Bus in fiamme a Roma, paura in centro

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Un autobus di linea è andato in fiamme questa mattina a Roma, in via del Tritone. Nessuno è rimasto ferito, ma un denso fumo nero si è diffuso nella zona circostante, visibile da lunga distanza, e l'esplosione di uno pneumatico ha destato allarme nella zona. I Vigili del Fuoco hanno già spento l'incendio. La strada, a pochissima distanza dalle principali sedi istituzionali, è chiusa, anche per la presenza di carburante sull'asfalto. Sul posto Polizia e Carabinieri. Secondo i primi accertamenti, sarebbe confermata la causa accidentale.