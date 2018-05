Binari come set per foto sposi temerari

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Quattro fotografi e due sposi sono stati multati oggi dalla polizia ferroviaria di Napoli per avere usato i binari della ferrovia Cumana come set "temerario" per le foto ricordo del loro matrimonio. É accaduto nel quartiere Bagnoli della città. La coppia, che si è unita in matrimonio la scorsa settimana, si è fatta immortalare sui binari della linea Cumana, nelle immediate vicinanze della stazione Bagnoli. Il fatto è stato notato da un cittadino che, a sua volta, ha postato un suo scatto sul gruppo Facebook "Bagnoli 80124".

L'immagine, diventata virale sul web, è stata notata anche dalla Polizia Ferroviaria che, in breve tempo, ha identificato e convocato i protagonisti della vicenda: per loro una multa e un duro ammonimento. "La contravvenzione - spiega Michele Spina, dirigente della Polizia Ferroviaria di Napoli - è stata comminata per l'ingresso abusivo nell'area dei binari. Ciò che conta, però, è la diffida a non reiterare il gesto temerario che, in passato, è costato anche la vita dei protagonisti".