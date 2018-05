Uds, blitz notturno Roma contro Invalsi

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Blitz notturno alla terrazza del Pincio, a Roma contro i test Invalsi e la valutazione del merito da parte dell'Unione degli Studenti (Uds) che hanno srotolato un grande striscione con scritto: "Se sbagli sei fuori. Contro i test Invalsi" e per annunciare il boicottaggio "in tutte le scuole del paese e costruire una nuova didattica". "Oggi inizierà la somministrazione dei Test Invalsi: per le scuole secondarie di secondo grado si svolgeranno dal 7 Maggio al 19 Maggio con la modalità computer-based e non saranno più in contemporanea in tutte le scuole italiane - afferma Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell'Uds - ma se il MIUR trova nella digitalizzazione uno stratagemma repressivo per evitare il boicottaggio di massa, ora deve fare i conti con una variabile non calcolata: noi, studentesse e studenti!". "Da oggi fino al 19 Maggio saremo in tutte le scuole del Paese per boicottare i test con scioperi bianchi, assemblee straordinarie, flash mob, giornate per un'altra didattica" conclude l'Uds.