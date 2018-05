Tragedia sulle Alpi, funerali bolzanina

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAG - Commosso addio a Bolzano a Elisabetta Paolucci, una delle sette vittima dell'incidente sulle Alpi svizzere. "Nessuna tempesta di neve potrà cancellare la tua traccia", ha detto un'amica durante la messa nella gremita chiesa Tre Santi.

Gli alunni del liceo Pascoli hanno salutato la loro professoressa 44enne ognuno con un girasole in mano. "Grazie prof, lei ci ha insegnato che siamo speciali e a guardare il mondo con occhi diversi. Per lei eravamo sempre piccoli adulti", ha detto una ragazza durante il suo intervento. Il parroco don Jimmy ha ricordato "il sorriso che Betti aveva sempre sulle labbra". "Con te - ha aggiunto - abbiamo condiviso gioia, amicizia e passione, ma anche rabbia, sconforto e dolore". Ai funerali ha anche partecipato Tommaso Piccioli, uno dei sopravvissuti, che però non ha voluto rilasciare interviste. Ai cronisti si è limitato a dire: "Non è stata sfortuna, è stata follia". Domani si celebrano invece i funerali della coppia bolzanina, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi.