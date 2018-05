Picchiava moglie anche davanti a figli

(ANSA) - AVELLINO, 7 MAG - I carabinieri di Grottaminarda (Avellino) hanno messo fine a una lunga serie di violenze e maltrattamenti in famiglia consumate da un 43enne del posto che è stato arrestato. E' stata la moglie dell'uomo, dopo l'ennesima serata di maltrattamenti sfociati in violenze fisiche, in presenza dei due figli piccoli della coppia, a chiedere l'intervento dei militari dopo essersi barricata in camera da letto. All'arrivo dei carabinieri, evidenti i segni di violenza sul viso e sul collo della donna. É così scattato l'arresto ai domiciliari, con conseguente allontanamento dall'abitazione familiare dell'uomo. (ANSA).