De Magistris fa'trenino'in bene occupato

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAG - "L'immagine del sindaco de Magistris che balla come il personaggio di Sorrentino nella grande bellezza, facendo il 'trenino', all'interno di un bene illecitamente occupato da' la dimensione del degrado politico di questa città". Lo dice Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, commentando la notizia riportata da alcuni organi di stampa della presenza ad una festa di compleanno (della festa e del 'trenino' ha dato notizia per primo il sito Napoli giornale gratuito.it) organizzata in un bene occupato da centri sociali in via Mezzocannone. Secondo Napoli Giornale Gratuito chi si è recato sul posto ha trovato tra balli, musiche, bevande "sia il sindaco che altri volti dell'amministrazione".

"Mezzocannone Occupato è un cartello che riunisce tre diversi collettivi. Dal 2011 occupano abusivamente una rete di spazi su via Mezzocannone, alcuni dei quali di proprietà dell'Adisurc, ossia l'agenzia del diritto allo studio che fa capo alla Regione".