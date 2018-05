A Cc atti consulenza portavoce Appendino

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - I carabinieri hanno prelevato negli uffici del Comune di Torino documentazione relativa a una consulenza del Salone del Libro a Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino. La consulenza è stata liquidata dal Salone con 5mila euro. A disporre gli accertamenti è stato il pm Gianfranco Colace, che già si occupa dei vari aspetti legati alle precedenti edizioni della kermesse libraria.

Nel caso di Pasquaretta, secondo quanto si apprende, non sono ancora state formulate ipotesi di reato. Potrebbe configurarsi un'ipotesi di truffa, se il portavoce avesse svolto l'attività di consulenza in momenti in cui era in servizio in Comune.