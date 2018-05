Pedofilia, nel 2017 un abuso ogni 3 giorni

Nel 2017 in media ogni tre giorni si è verificato un caso di abuso sessuale su minori. In quattro casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni, con una prevalenza di bambine. Il 70% degli abusi consiste in vere e proprie violenze sessuali. Sono i dati sulle segnalazioni arrivate al servizio Emergenza Infanzia 114, diffusi dal Telefono Azzurro in occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia.

"È giusto ricordarli nella Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e pedopornografia perché bisogna avere cognizione di quanto questo fenomeno aberrante sia diffuso - scrive Mara Carfagna (FI), vice presidente della Camera in un post sulla sua pagina Fb - In Italia vantiamo una normativa all'avanguardia per prevenire e affrontare reati odiosi come questi: le tipologie di reato punibili sono molte, le pene sono severe, i tempi di prescrizione sono stati allungati di modo che per un pedofilo sia difficile riuscire a farla franca anche dopo anni. Ma evidentemente non basta. Serve di più".