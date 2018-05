La prima di Reinhold Messner regista

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAG - Reinhold Messner per la prima volta racconta da regista una sua altra 'prima', quella della scalata dell'Everest senza bombole d'ossigeno. Il film in lingua tedesca "Mount Everest - Der letzte Schritt" (l'ultimo passo), realizzato dalla austriaca Servus tv, sarà trasmesso il giorno del 40/o anniversario dell'impresa alpinistica, l'8 maggio alle ore 20.15.

Nei panni del giovane Reinhold, ancora non 'Re degli ottomila', si vede Simon, il figlio dell'alpinista-regista, mentre Philipp Brugger è il compagno di cordata Peter Habeler.

Messner ha voluto raccontare i fatti nel modo più fedele e autentico possibile. "La scalata è partita dall'idea che, se si fosse realizzata, avrebbe rivoluzionato l'alpinismo. Tutte le vette più alte del mondo possono essere scalate in stile alpino", racconta Reinhold Messner. Il docufilm può essere visto anche in Italia in diretta sul sito di Servus Tv.