Insulti baby calciatori,squadra ritirata

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Insulti razzisti tra giocatori in erba hanno portato un allenatore della categoria Esordienti a ritirare la squadra (che pure era in ottima posizione) da un torneo regionale. Lo riporta oggi il quotidiano Il Giorno.

E' accaduto a Ponte S. Pietro (Bergamo) quando, nel corso di un incontro tra Rozzano (Milano) e la locale squadra del Pontisola, un giovanissimo calciatore della prima formazione ha detto "negro di m.." a Y.S., 13 anni, centravanti avversario.

L'episodio si è chiarito solo a fine gara, quando il giovane non ha voluto stringere la mano a chi lo aveva insultato, e l'allenatore, Igor Trocchia, informato della cosa, ha preso la decisione. Il calciatore del Rozzano è stato punito con un mese di sospensione. Gli episodi di razzismo nelle categorie Esordienti e Giovanissimi ammonterebbero già a una quindicina.