Dubbi incidente,indagato tentato delitto

(ANSA) - GROSSETO, 5 MAG - Un giovane di 25 anni della provincia di Grosseto è indagato dalla procura per il tentato omicidio della fidanzata. Lo riporta oggi la cronaca locale de La Nazione riferendo di indagini dei carabinieri iniziate dopo un incidente stradale accaduto vicino a Capalbio il 4 aprile scorso dove rimase coinvolta la giovane coppia. L'auto guidata dal 25enne era finita in un fosso e travolse la ragazza, che rimase ferita in modo grave sotto l'auto.

Secondo i carabinieri della compagnia di Orbetello, però, la vettura e la dinamica del sinistro presentavano delle anomalie.

Ora, l'ipotesi maturata tra gli investigatori è che non si sia trattato di un reale incidente ma di un tentativo del ragazzo di investire la sua fidanzata, probabilmente dopo una lite fra i due. La ragazza riportò diverse lesioni e fu trasferita all'ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni sono migliorate nel corso delle settimane.