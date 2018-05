'Andreotti d'Arabia', la politica italiana in Siria

Lunedì 7 maggio alle ore 17,30, in occasione del quinto anniversario della morte del presidente Giulio Andreotti, il professor Andrea Riccardi terrà una lectio Magistralis, organizzata dall’Associazione Giovane Europa, su “Andreotti d’Arabia. La Siria, guerra e dialogo in Medio Oriente”. La Lectio del professor Riccardi si baserà anche sui tanti e importanti documenti conservati nell’Archivio personale dello statista, per molti anni tra i protagonisti della politica estera italiana nel Mediterraneo. Un appuntamento importante anche per capire l’attualità del conflitto in Siria e la crisi Mediorientale. Gianni Letta introdurrà la Lectio del professor Riccardi.