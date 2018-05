Traffico e spaccio di droga, 36 arresti

(ANSA) - POTENZA, 4 MAG - Al termine di indagini durate circa tre anni, i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza hanno sgominato stamani un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga in una vasta zona della Basilicata, "inondata" di cocaina, hascisc e marijuana acquistata in Puglia, eseguendo 36 ordinanze di custodia cautelare (22 in carcere e 14 ai domiciliari). L'operazione - denominata "Drummer" - è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza.