Spray urticante in classe, denunciato

(ANSA) - MODENA, 4 MAG - Ha usato lo spray urticante in classe, provocando la sospensione delle lezioni per la leggera intossicazione di dieci compagne. Protagonista dell'episodio, avvenuto il 2 maggio, è uno studente minorenne di Finale Emilia, in provincia di Modena, che è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio.

Lo spray utilizzato dal ragazzino era di quelli in libera vendita. A rimanere leggermente intossicati e richiedere le cure del 118 sono stati otto ragazzi e due ragazze.