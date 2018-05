Rissa minori con pistola, denunciati

(ANSA) - PADOVA, 4 MAG - Cinque minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Padova per una violenta rissa scoppiata in Prato nella Valle, in pieno centro della città, ieri sera, culminata con due colpi di pistola sparati in aria.

Il litigio tra una banda di ragazzini di varie nazionalità e un gruppo di giovani albanesi ha richiamato subito una pattuglia della polizia.