Marocchina scappa per vivere occidentale

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - Stufa delle restrizioni dei familiari che le imponevano abiti lunghi e il rientro a casa presto la sera, una ventenne marocchina che desidera vivere all'occidentale ha abbandonato l'abitazione di Torino e ha raggiunto un'amica a Genova. Qui la mamma, una sorella e un'amica di famiglia, dopo due settimane, l'hanno intercettata nella stazione ferroviaria di Principe cercando di riportarla con la forza a casa. Ne è nata una lite che ha attirato l'attenzione dei viaggiatori e degli agenti della Polfer. I poliziotti dopo avere identificato e ascoltato le quattro donne, hanno accertato che la ragazza era stata immobilizzata per farla salire su un treno e riportarla forzatamente a casa, nonostante fosse ormai maggiorenne, cosa di cui i familiari non tenevano alcun conto. Le tre donne sono state denunciate per violenza privata. Agli agenti hanno spiegato che non sono integraliste, ma solo rispettose delle tradizioni islamiche.