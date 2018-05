Aggressione a medico in ospedale Catania

(ANSA) - CATANIA, 4 MAG - Un fratello di 39 anni posto agli arresti domiciliari e l'altro di 34 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' il provvedimento del Gip di Catania eseguito da carabinieri che hanno indagato sull'aggressione, il 14 marzo scorso, a una dottoressa nel pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele mentre ordinava ai parenti di un giovane privo di sensi per un incidente stradale di lasciare la stanza per potere assistere il malato. Uno dei due indagati l'ha ingiuriata pesantemente e ha tentato di colpirla al volto. In seguito, anche un medico che aveva tentato di riportare la calma, è stato raggiunto davanti alla porta di una stanza dell'ospedale, afferrato per un braccio e colpito ripetutamente al viso, riportando un "trauma contusivo alla regione facciale ed al collo" guaribile in 15 giorni. Le indagini avviate dai carabinieri dopo la denuncia sono sfociate nell'emissione del provvedimento del Gip che ipotizza i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.