A Amandola Ufficio Ricostruzione

(ANSA) - AMANDOLA (FERMO), 4 MAG - Ad Amandola apre il Front Office dell'Ufficio Speciale ricostruzione per la provincia di Fermo. Il servizio collocato nel Circondario di via Cesare Battisti sarà garantito tutti i martedì per l'intera giornata lavorativa. Il personale è composto da 3 tecnici e 2 amministrativi. Dopo la fase iniziale, in base al numero di richieste, si valuterà un ampliamento dell'orario. La struttura sarà attiva "già nei prossimi giorni" annunciano l'assessore regionale Fabrizio Cesetti e il presidente della Prima commissione consiliare regionale Francesco Giacinti (Pd) che hanno seguito con attenzione l'iter per l'apertura dello sportello decentrato. "Tutti gli adempimenti sono stati assolti e il direttore Usr Cesare Spuri ha ufficializzato l'attivazione in una lettera il 3 maggio - spiegano -. Nella sede di Amandola personale qualificato potrà rispondere alle domande degli utenti, fornendo notizie utili sulle pratiche e sulle procedure, evitando a tanti residenti tragitti fuori sede".