Pamela: sabato lutto a Roma e Macerata

(ANSA) - MACERATA, 3 MAG - Proclamato il lutto cittadino anche a Macerata oltre che a Roma il 5 maggio in occasione dei funerali nella Capitale di Pamela Mastropietro, 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio scorso. Lo ha deciso il sindaco Romano Carancini che parteciperà alle esequie sabato prossimo nella parrocchia di Ognissanti di via Appia Nuova a Roma. "Giornata di lutto e sindaco ai funerali? Ma alla fiaccolata per Pamela non c'era nessuno dell'amministrazione": ha risposto così all'ANSA Alessandra Verri, la madre di Pamela, arrivata oggi a Macerata per occuparsi delle pratiche burocratiche per il trasferimento della salma a Roma, riferendosi alla fiaccolata organizzata per ricordare la figlia il 6 febbraio per le vie della città marchigiana.