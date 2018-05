La Terra è come Pac Man, ultimo scoop dei 'terrapiattisti'

Non solo il mondo è piatto, ma ha delle 'porte' come in Pac Man in cui si entra da una parte e si esce dall'altra. La bizzarra teoria è fra quelle presentate nelle West Midlands ad un raduno mondiale di 'terrapiattisti', il primo su suolo britannico. Oltre 200 persone, riferisce il Telegraph hanno ascoltato le teorie di nove speaker, fra cui uno che ha affermato che la 'gravità non esiste'. La teoria della 'Terra Pac Man', che ha subito suscitato l'ilarità del web, è del musicista Darren Nesbit, i cui studi si basano su due 'prove scientifiche' del fatto che il pianeta non è sferico. "Una è che basta uscire per accorgersi che il pianeta chiaramente non è in movimento.

L'altra è che non importa dove vivi in questa presunta palla, sembra sempre che tu stia sulla sommità, mentre qualcuno dovrebbe vivere di fianco, e altri a testa in giù". L'unico neo nella teoria è, secondo Nesbit, il fatto che effettivamente si può viaggiare sempre in una direzione e ritornare al punto di partenza, ma qui entra in gioco Pac Man. "Una possibilità logica è che lo spazio-tempo si richiuda - spiega Nesbit -, e quando si arriva ad una estremità si ricompare dall'altra".

Questa ovviamente non è l'unica teoria bizzarra presentata. Secondo David Marsh, un altro degli speaker, che afferma di aver 'distrutto la teoria del Big Bang', studiando il movimento della luna si può dedurre che "la gravità non esiste, esiste solo l'elettromagnetismo". Un altro ha affermato che 'La Terra poggia su quattro pilastri', mentre secondo Martin Kenny "la Terra è formata da quattro anelli concentrici di terra, ognuno con il suo Sole e la sua Luna". E' difficile dire quanto seguito abbiano i 'terrapiattisti'. La Flat Earth Society, la più antica delle loro 'organizzazioni', ha circa 600 membri, mentre un recente sondaggio della compagnia statunitense YouGov su oltre 8200 americani ha trovato che il 2% del campione "ha sempre creduto che la Terra sia piatta", mentre un 5% crede che sia tonda ma ha dei dubbi.