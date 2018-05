Gentilini si risposa a 89 anni

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Lo 'sceriffo' di Treviso si risposa: Giancarlo Gentilini alla verde età di quasi 89 anni ha deciso di convolare a seconde nozze. La prescelta è una donna di 72 anni che conosce da moltissimi anni e risiede in città. "Alla morte di mia moglie - spiega Gentilini - quella signora mi ha dato la possibilità di continuare a vivere, in tutti i sensi.

Sono un uomo che non è capace di vivere da solo". Il sì avverrà tra meno di un mese in un luogo appartato, lontano dai riflettori che l'hanno seguito nella sua vita politica di ex sindaco della città.