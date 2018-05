Bloccati i collegamenti con Carloforte

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - Dopo la piogge è il vento di maestrale a creare disagi in Sardegna, dove si fa ancora sentire il ciclone Mediterraneo, che ieri ha causato allagamenti e smottamenti, soprattutto nelle strade principali dell'Isola.

Oggi i collegamenti con Carloforte sono stati bloccati a causa del forte vento e riprenderanno da Portoscuso a fine della mattinata.

Nel frattempo sono già 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i disagi causati dal maltempo che da quasi tre giorni imperversa sulla Sardegna.

I vigili del fuoco soprattutto nel capoluogo sardo stanno intervenendo per alberi, rami, cornicioni o pali dell'illuminazione pericolanti. Ancora in corso alcuni interventi per allagamenti e infiltrazioni legati alla pioggia di ieri anche nel Sulcis. Al momento non si registrano altri disagi.