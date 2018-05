Tragedia sulle Alpi: Procuratore, per ora nessun reato

L'inchiesta riguardante la morte sulle Alpi svizzere di sei scialpinisti, di cui 5 italiani, "sono ancora in corso" e al momento "non vi sono ipotesi di reato: è stato semplicemente aperto un fascicolo per determinare le circostanze dei decessi". Lo precisa Nicolas Dubuis, procuratore generale del Cantone Vallese, interpellato dall'ANSA. "L'inchiesta è fatta per chiarire cosa sia successo nella zona della Pigna d'Arolla, quando si vedrà cosa è successo valuteremo se ci sono ipotesi di reato penale o meno".

Intanto è arrivato il nulla osta per il rientro delle salme delle vittime italiane della tragedia sulle Alpi svizzere. Lo si apprende dai familiari che si trovano sul posto e che oggi rientreranno a Bolzano. Il trasferimento delle salme è comunque previsto solo nei prossimi giorni . E' un comasco la sesta vittima della tragedia sulle alpi Svizzere fra Chamonix e Zermatt in cui sono morte sei persone. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera.