Si sporge e precipita in ex cava, ferito

(ANSA) - OTRANTO (LECCE), 2 MAG - Tragedia sfiorata ieri ad Otranto dove un turista di 32 anni, originario di Mesagne, provincia di Brindisi, e in gita nella città dei Martiri in occasione della festa del 1 Maggio, è precipitato nell'ex cava di bauxite in località "Orte", tra le mete turistiche più visitate, riportando varie ferite e fratture. Non è in pericolo di vita ed è ora ricoverato nell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce.

Nella caduta il giovane turista brindisino è precipitato nel sottostante laghetto artificiale, per circa 4 metri, riportando contusioni e lesioni. Soccorso immediatamente dagli amici e dagli operatori del 118, il 32enne è stato subito portato in ambulanza al "Vito Fazzi" di Lecce, dove dopo gli accertamenti radiologici gli sono state riscontrate alcune fratture alle costole, una lesione polmonare e varie escoriazioni.

Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato.