Roma: aggressione omofoba a 24enne

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - Nuova aggressione omofoba a Roma, nel quartiere Eur. Una ragazzo gay di 24 anni è stato circondato e picchiato da una baby gang armata di mazze di legno che lo ha colpito al volto e sul corpo. Poi i 4/5 ragazzini, tra i 14 ed i 16 anni, che indossavano delle felpe con cappuccio che nascondevano in parte il loro volto, gli hanno rubato il telefono cellulare e costretto a farsi dare le password. Quindi hanno scritto sulla sua pagina Facebook che era gay e hanno inviato frasi offensive ai suoi contatti sui social.A denunciare l'episodio, avvenuto sabato scorso, è il Gay Center. Il giovane, ha spiegato Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, è stato aggredito in viale del Turismo, dove solitamente molti gay si ritrovano perché ci sono delle panchine ed un bel prato. Sono decine le segnalazioni che ci arrivano di persone aggredite o rapinate in quel luogo, ma molti non denunciano per discrezione.

Proprio venerdì scorso, in viale Turismo è stata la volta di un 50enne aggredito da un 25enne con un coltello.