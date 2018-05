Maltempo nel Nuorese, pastori soccorsi

(ANSA) - NUORO, 2 MAG - Gravi disagi per il maltempo nel Nuorese e nella bassa Gallura. Le zone più colpite sono state la Baronia e Budoni, sulla costa nord orientale della Sardegna.

Problemi anche nei territori montani della parte occidentale dell'Isola: alcuni pastori sono rimasti bloccati nel territorio di Noragugume, nel Marghine, per l'esondazione di un fiume. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer che con mezzi pesanti sono andati a soccorrerli nella prima mattinata e a riportarli a casa.

Le squadre dei vigili del fuoco di Siniscola stanno operando a Budoni anche per la verifica sulla stabilità di alcune abitazioni, mentre uno smottamento ha interessato la strada provinciale 61 Atzara-Belvì, nel Mandrolisai. Chiusa la strada precauzionalmente per evitare nuovi incidenti.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono ancora al lavoro nelle zone più colpite di tutta la provincia dove sta continuando a piovere.