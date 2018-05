Legali card. Pell, 'processo subito'

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - I legali del cardinale George Pell, rinviato a giudizio in Australia per accuse di pedofilia, chiedono che il processo si svolga il più presto possibile. Il cardinale era presente ad una prima udienza amministrativa nel Tribunale distrettuale dello Stato di Victoria. Il suo avvocato Robert Richter ha motivato così la richiesta di accelerare i tempi: "Numero uno, il mio cliente ha 76 anni e, numero due, tutti devono andare avanti con le loro vite". Pell ha ottenuto dal Papa un congedo dal suo ruolo in Vaticano, quello di 'ministro' dell'Economia, e progetta - secondo quanto riferito - di tornare alle sue funzioni una volta che è stato prosciolto. I processi dovrebbero essere due distinti e la prossima audizione amministrativa dovrebbe tenersi il 16 maggio. Da ieri, giorno del rinvio a giudizio, il cardinale non può lasciare l'Australia, non può avere contatti con i testimoni che lo accusano e deve dare alla polizia un preavviso di 24 ore per qualsiasi spostamento.