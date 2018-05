Test Invalsi dal 3 maggio nelle scuole elementari

Nei giorni 3-9-11 maggio le prove INVALSI verranno sostenute dalle classi II e V della scuola primaria, dove le rilevazioni continueranno ad essere effettuate tramite i fascicoli cartacei come gli anni scorsi, e nel periodo compreso tra il 7 e il 19 maggio dalle classi II della secondaria superiore anch'esse interessate dalle novita' introdotte dalla normativa per quanto riguarda la somministrazione al computer. A renderlo noto e' l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.