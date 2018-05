'Cantiere 2 agosto' in udienza dal Papa

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - I protagonisti del 'Cantiere 2 agosto', progetto di narrazione popolare sulla strage della stazione di Bologna, sono stati ricevuti da Papa Francesco nell'udienza generale.

In piazza San Pietro, i narratori che la scorsa estate hanno raccontato le vite delle 85 vittime della strage nel progetto messo in piedi dall'Assemblea legislativa, dall'Associazione dei familiari delle vittime, dal regista Matteo Belli e dalla storica Cinzia Venturoli hanno infatti partecipato all'udienza.

"Ringrazio Sua Santità per la sensibilità nell'averci accolto - ha detto Simonetta Saliera, presidente dell'assemblea regionale - ricordando così le vittime della strage e gratificando tutti i volontari che hanno rappresentato le vite delle 85 vittime nelle strade, nelle vie e nelle piazze di Bologna".