Aula scuola Sarnano intitolata a Gdf

(ANSA) - MACERATA, 2 MAG - E' intitolata alla Guardia di finanza una delle aule della nuova scuola media di Sarnano, donata dalle Fondazioni Andrea Bocelli e Only the brave. Le Fiamme Gialle hanno contribuito alla raccolta fondi con un concerto della Banda del Corpo a Firenze nell'autunno 2017. per questo motivo alla cerimonia ha partecipato il comandante interregionale dell'Italia Centro Settentrionale e dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Edoardo Valente. Oggi è stata anche scoperta una targa ricordo.

Successivamente il gen. Valente si è recato in visita al Comando Provinciale Macerata.