Allagata la Statale 131 verso Nuoro

(ANSA) - NUORO, 2 MAG - Le incessanti piogge non stanno risparmiando la viabilità principale della Sardegna. E' infatti stata chiusa per allagamento al chilometro 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia.

La massa d'acqua ha bloccato il tratto dell'arteria viaria all'altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico è stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 "Trasversale sarda" che mette in collegamento la costa orientale con quella occidentale dell'Isola.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Nuoro, l'Anas e i Carabinieri.