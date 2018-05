Nucleare: Iran; Casa Bianca, esaminiamo informazioni Israele

(ANSA) - NEW YORK, 1 MAG - Gli Stati Uniti stanno esaminando ''attentamente'' le informazioni sull'Iran ricevute da Israele.

Lo afferma la Casa Bianca.

''Queste informazioni offrono nuovi dettagli sugli sforzi dell'Iran per sviluppare armi nucleari. E sono in linea con quanto gli Stati Uniti sanno da tempo: l'Iran ha un programma nucleare clandestino che ha cercato di nascondere al mondo e alla sua gente''. (ANSA).