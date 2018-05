1 maggio: circa 50 km coda su A10 e Ss20

(ANSA) - IMPERIA, 1 MAG - E' un controesodo all'insegna del traffico sull'Autofiori, dove si registrano circa cinquanta chilometri di coda e rallentamenti in direzione Genova, tra San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, e Savona. Dalla centrale operativa dell'A10 comunicano che non si registrano incidenti, i tratti sono tutti aperti, ma il rallentamento è dovuto all'ingente traffico di veicoli che dalla Francia o dalla Riviera ligure di Ponente rientrano nelle grandi città soprattutto del nord. Code anche sulla statale 20 della val Roja, dove a causa dell'ingente traffico si segnala traffico intenso nel tratto compreso tra il chilometro 135,6, nei pressi di San Michele e l'incrocio di frazione Porra, in direzione Ventimiglia.