Migrante colpisce anziana con bottiglia

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un'anziana è stata colpita alla testa con una bottiglia di vetro da un uomo di 34 anni, della Sierra Leone, con il quale aveva poco prima discusso in piazza San Marco nel centro di Milano. E' accaduto intorno alle 12 di ieri: la pensionata, di 79 anni, è stata trasportata in condizioni non gravi all'ospedale Fatebenefratelli per la contusione provocata dalla botta. Lo straniero è stato bloccato poco dopo da una volante della polizia che era in servizio in zona.

Oltre all'accusa di lesioni aggravate, l'immigrato deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perché si è scagliato contro gli agenti al momento dell'arresto. Secondo quanto ricostruito la donna ha avuto una breve discussione con l'africano che l'ha colpita con la bottiglia che aveva tra le mani.