Alpini 2018: a Trento oltre 50 mostre

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Oltre 50 mostre, allestite in alcune delle location più affascinanti del territorio, e più di 150 esibizioni musicali animeranno Trento e dintorni durante il periodo dell'adunata degli alpini, dall'11 al 14 maggio.

La ricorrenza del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale ha ispirato diversi allestimenti, molti dei quali inediti, che raccontano la quotidianità dei soldati al fronte, i loro sentimenti e sofferenze, la loro voglia di pace: un patrimonio di fotografie, memorie e reperti storici unico che parlerà con suggestione anche agli occhi dei più giovani.

Nelle giornate dell'Adunata la città di Trento sarà inoltre teatro di numerosi eventi trasformandosi temporaneamente nella capitale della coralità alpina. Saranno oltre 150 le esibizioni musicali in programma: oltre 100 cori e più di 40 tra fanfare e bande popolari, provenienti da tutt'Italia, allieteranno le piazze, le navate di oltre 20 chiese, i teatri e gli 11 "Punti in musica" dislocati in centro storico.