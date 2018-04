Abusi su figliastre, nuovo a processo

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Dopo aver violentato per anni le tre figliastre, una condanna a 6 anni e 6 mesi dal Tribunale di Bologna e l'ultimo arresto a gennaio, è arrivato un nuovo rinvio a giudizio per il 72enne accusato ancora di abusi nei confronti di una delle donne. Una vicenda drammatica, per lungo tempo taciuta dalla vittima, oggi 40enne, che rimase anche incinta e partorì una bambina. Ora il gup Gianluca Petragnani Gelosi ha deciso di mandare di nuovo a processo l'uomo, residente in provincia, per violenza sessuale e stalking. I primi abusi erano cominciati a metà anni '80 e in paese il 72enne aveva raccontato di essere il nonno della bimba: bugia smascherata dalle indagini dei carabinieri.

Le violenze che hanno portato all'arresto del 4 gennaio sono del 2017, quando la donna che da tempo non viveva più con lui andava a trovare la madre malata. La 40enne, al contrario di una sorella, fino a pochi mesi fa non aveva trovato il coraggio di denunciare. Entrambe sono assistite dall'avv.Stella Pancari, parte civile.