Vertice a Roma con il Liverpool, club giallorossi, Uefa e polizia

Domani si terrà a Roma un vertice tra Liverpool, club giallorosso, Uefa e autorità di polizia per pianificare il match di ritorno di Champions tra i due club, in programma mercoledì 2 maggio all'Olimpico. Lo fa sapere in una nota pubblicata sul suo sito il club inglese, così da "poter fornire ai nostri tifosi in viaggio verso Roma le più complete indicazioni sulla sicurezza. Per questo abbiamo chiesto un incontro straordinario nella capitale, venerdì 27. Saranno presenti Liverpool, Roma, Uefa, autorità di sicurezza italiane".

Massima attenzione nella Capitale in vista del match di ritorno