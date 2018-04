Domani giornata alienazione parentale

(ANSA) - ROMA, 24 APRILE - In occasione del 25 aprile 2018, giornata mondiale per la lotta all'Alienazione Parentale la Lilap (lega italiana lotta all'alienazione parentale) invita ad apporre sulla foto profilo dei social la loro cornice NO ALLA PAS! E chiede che la nuova maggioranza si attivi per considerare l'alienazione come un reato. Per Irma Capece Minutolo Presidente di Lilap "oggi le madri alienate, fenomeno finora sommerso, rappresentano ormai quasi la metà dei circa 800 casi di alienazione parentale che seguiamo quotidianamente".

"Le madri alienate tendevano fino a poco tempo fa a nascondersi ma non dimentichiamo che nel 90% dei casi un padre alienante è un ex marito condannato all'addebito per violenza o penalmente per maltrattamenti in famiglia oppure è un professionista del sistema che non ha scrupoli".